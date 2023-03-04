ЗСУ, ймовірно, готуються контрольовано відійти з частини Бахмута — ISW

Українські військові, ймовірно, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута на Донеччині, де точаться найжорстокіші бої.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазнають, що російські військові намагалися захопити місто приблизно з травня 2022 року та зазнали за цей час значних втрат.

Супутникові знімки за 3 березня показують, що українські захисники знищили два критично важливих мости в районі Бахмута: через річку Бахмутівка на північному сході Бахмута та один уздовж траси Хромове — Бахмут на захід від Бахмута.

На думку аналітиків, запобіжне знищення мостів може вказувати на те, що Сили оборони намагаються завадити росіянам просунутися у східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи виходу окупантів із Бахмута на захід.

Радник президента Олександр Роднянський 28 лютого заявляв, що таким чином Україна укріпила територію на захід від міста, що російські війська не зможуть швидко захопити ці території у разі відступу.

«Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута», — додають аналітики.

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