У Берліні відкрилась фотовиставка «Мистецтво переживати війну»

Фотовиставка фотографій Art of Coping with War («Мистецтво переживати війну») відкрилась у Музеї комунікації в Берліні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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П’ять фотографів – Ігор Бондаренко, Олександр Глядєлов, Яна Кононова, Саша Курмаз і Олена Субач – представляють п’ять особистих реакцій, власний травматичний досвід та збірний образ війни.

Посол України у ФРН Олексій Макеєв на відкритті виставки відзначив, що автори показують свої почуття через світлини. В серцях українців такі картини закарбувалися, але німцям, які не бачили війни, особливо тим, хто «втомився» від неї, на думку дипломата, треба показувати – що таке війна насправді. Адже через фотомистецтво можна скоріше достукатися до таких людей, ніж численними промовами.

«Я запрошую вас не лише співчувати українцям, відчувати жаль через те, що відбувається, а й довіряти мужнім жителям України, її мужнім захисникам і її мужнім митцям, які продовжують захищати незалежність своєї держави та документувати війну. Так ми справляємося з війною – перемагаючи», – сказав посол.

Водночас він підкреслив: попри те, що найкращим способом справлятися з війнами є дипломатія, наша історія з 2014 року показує, що дипломатія безсила. Але українці протягом останнього року зрозуміли, що допомогти може зброя. Макеєв також високо оцінив солідарність німецького суспільства, яке дало прихисток понад 1 мільйону українських біженців.

Директорка Музею комунікацій Аня Шалушке за свого боку зазначила, що з перших днів повномасштабного російського вторгнення заклад виявляє солідарність з Україною. Зокрема, пропонує безплатний вхід для та програми для українських дітей. А банер солідарності з’явився на будівлі музею вже в перші дні війни.

Зараз важливо не звикати до війни, але це, на жаль, поступово відбувається, зауважила Шалушке. На цьому тлі роботи українських фотографів виривають людей із зони комфорту, змушуючи відчувати близькість до українців, які борються.

Виставка Art of Coping with War триватиме до 2 квітня у рамках бієнале Місяця європейської фотографії. Українські майстри вперше беруть участь у цьому мистецькому форумі.