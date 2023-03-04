Німецький концерн Rheinmetall веде перемовини про будівництво танкового заводу в Україні.

Про це гендиректор Армін Паппергер розповів в інтерв’ю Rheinische Post, пише Spiegel.

За його словами, такий завод міг би виробляти нові танки Panther 2022 року, які розробили на основі Leopard.

«Приблизно за €200 мільйонів в Україні може бути побудований завод Rheinmetall, який би випускав до 400 Panther на рік. Переговори з українським урядом багатообіцяючі, і я сподіваюся, що рішення буде прийнято в найближчі два місяці», — сказав він.

Також на думку Паппергера, для перемоги у війні Україні потрібно від 600 до 800 танків. Тому, виробництво потрібно налагодити якнайшвидше.

«Навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало», — зауважив глава Rheinmetall.

Він додав, що озброєння, яке передають західні країни достатньо для захисту, але замало для деокупації всіх територій.

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