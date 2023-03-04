Командувач ССО Хоренко з’їздив у Бахмут і розповів про оборону міста (фото)

Командувач Сил спецоперацій ЗСУ Віктор Хоренко відвідав Бахмут та розповів про поточну ситуації на напрямку.

Про це повідомили у Командуванні ССО.

«Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня», — розповів Хоренко.

Також зазначили, що він перевірив роботу своїх підрозділів, які обороняють Бахмут та залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях. Під час поїздки Хоренко ознайомився з обстановкою у районах виконання завдань та на місці «опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи» підрозділів ССО.

Раніше до Бахмута також приїздив Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. Він розповів, що на захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК «Вагнер» та інших регулярних частин армії рф.

Аналітики ISW вважають, що українські військові, ймовірно, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.

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