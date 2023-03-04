СБУ затримала ще двох зрадників, які допомагали окупантам на Харківщині та Донеччині

Служба безпеки викрила ще двох ворожих поплічників у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Донецької областей.

Про це повідомили в СБУ.

Один зі зрадників — житель Ізюмського району. Після окупації регіону він вирішив підтримати окупантів і запропонував їм свою допомогу.

Росіяни залучили його до будівництва блокпостів для загарбників та ремонту бронетехніки окупантів. Також він допомагав росіянам «оселятися» у будинках місцевих, які виїхали.

Після деокупації регіону зловмисник намагався сховатись від правосуддя на території Харківщини, але його затримали співробітники СБУ.

Ще однією колаборанткою виявилась мешканка Лимана. Під час захоплення міста вона стала главою «відділу персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення днр». Вона пропонувала місцевим отримувати пільги в рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів.

Після звільнення міста зрадниця втекла до Вінницької області, де намагалася «залягти на дно». Втім, правоохоронці розшукали жінку і затримали.

Обох фігурантів взяли під варту, розслідування триває.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.