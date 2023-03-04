Безпілотник атакував нафтопровід у Бєлгородській області — росЗМІ

У п’ятницю, 3 березня, безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу «Транснефть-Дружба» У Бєлгородській області рф.

Як повідомляє ASTRA, саморобний безпілотник з вибуховим пристроєм, атакував порожній резервуар для нафти ємністю 3 тис. тонн. Інцидент стався у селищі Розумне близько 7 ранку.

Зазначають, що ніхто не постраждав, з підстанції евакуювали чотирьох людей.

За даними Baza, БПЛА нібито прилетів з боку України. Через удав у резервуарі утворився отвір площею 1 квадратний метр.

Раніше у Бєлгородській області росії впав штурмовик Су-25. За попередніми даними, причиною авіакатастрофи стала технічна несправність

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