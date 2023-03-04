Україна знала про рейд «Російського добровольчого корпусу» у Брянській області — лідер РДК

«Російський добровольчий корпус» узгодив з українською владою операцію в Брянській області рф.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив командир РДК Денис Капустін, відомий під псевдонімом Денис Нікітін.

За його словами, в Україні знали про наміри угруповання провести спецоперацію.

«Так, звичайно, ця дія була узгоджена, інакше цього не могло бути. Як ви собі уявляєте, що я пройшов там крізь темряву ночі? Є заміновані мости, є камери, дрони з тепловим наведенням, є приховані та відкриті наглядові пункти. Якби я ні з ким ( в ЗСУ — Прим. ред.) це не погоджував, гадаю, нас би просто знищили», — розповів Нікітін.

Також він повідомив, що у рейді взяли участь близько 45 осіб. Серед них також були члени партизанської підпільної мережі на території рф.

Нікітін підтвердив, що в одному з сіл справді сталася перестрілка, але про поранених цивільних та заручників йому нічого не відомо.

Він додав, що метою операції було показати росіянам, що вони можуть боротися з кремлівським режимом.

«Головне було нагадати росіянам, що не треба жити в кайданах, миритися і брати участь у чужій війні, виконуючи чужу волю. Ми підтримаємо всіх, хто хоче усунути цих кремлівських узурпаторів від влади», — наголосив Нікітін.

Нагадаємо, 2 березня, низка російських ЗМІ повідомляли про «групу українських диверсантів», які нібито проникли на територію Брянської області, обстріляли шкільний автобус та взяли цивільних росіян у заручники.

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