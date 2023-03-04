«Депутати народної ради «ЛНР» отримали підозру від СБУ

СБУ викрила та повідомила про підозру 27 так званим «депутатам народної ради ЛНР». Вони у вересні 2022 року проголосували за так званий «закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Після цього «посадовці» публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому голосуванні.

Зокрема, за даними слідства, у колабораційній діяльності підозрюється «депутат» декількох «скликань», який одночасно є очільником створеної агресором «федерації профспілок лнр».

«За вказівкою Москви він зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати робітників місцевих підприємств за підтримку «приєднання» регіону до складу Росії», — додали у відомстві.

Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних «виборчкомів» у захоплених містах Антрацитівського району Луганської області.

Крім того, вона особисто закликала місцевих жителів взяти участь у «референдумі» та «проголосувати» на користь Кремля.

Наразі цим та іншим фігурантам слідчі СБУ повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Загалом СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів «референдуму» в Луганській області. Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.

Раніше СБУ викрила ділків, які продавали персональні дані українців російським спецслужбам.

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