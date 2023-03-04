Окупанти атакували Запорізьку область ракетами та «Градами»

Російські окупанти продовжують тероризувати населені пункти Запорізької області, що перебувають на лінії вогню. Через ворожі обстріли у суботу, 4 березня загинули двоє людей, ще одна поранена.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

«Гуляйпільська громада знову під ворожим вогнем. Вранці російська артилерія забрала життя двох місцевих жителів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, три ракети окупант спрямував по Новомиколаївці.

«Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об’єкт», — додали в ОВА.

Також Степногірську громаду сьогодні ворог обстріляв «Градами».

«Зафіксовані нові руйнування житлових будинків. На щастя, без жертв. У Приморському ворог поцілив у приватний будинок та подвір’я. Господар отримав незначні травми», — додали в адміністрації.

Нагадаємо, 2 березня окупанти влучили ракетою у п’ятиповерховий житловий будинок у Запоріжжі. Станом на ранок 4 березня кількість загиблих зросла до 10.

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