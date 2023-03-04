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МКІП працює над репрезентацією української культури у країнах «глобального Півдня»

04.03.2023

Документальні фільми, фотовиставки та онлайн-заходи, зокрема на тему повномасштабного вторгнення, репрезентуватимуть українську культуру в Південній Америці, Африці та Азії для боротьби з укоріненими там російськими наративами.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Про це поінформувала заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.”З документальними фільмами нам буде простіше комунікувати з віддаленими країнами, куди складніше фізично доїхати нашим виконавцям і артистам. Є також варіанти фотовиставок і онлайн-дискусій. Ми це все намагаємосязастосувати. Дійсно, це пріоритетні країни, бо російські наративи там привалюють. Ці країни беруть участь в міжнародних організаціях, тому схиляти їх на наш бік – наша задача”, – зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко.

За її словами, фільми Євгенія Афенієвського “Freedom on Fire” та Бернара-Анрі Леві «Слава Україні!» планують показати авдиторії з цих регіонів. Григоренко зауважила, що триває робота МКІП з міністрами культури країн Африки, Азії та Південної Америки.

Також заступниця міністра нагадала, що до річниці повномасштабного вторгнення у Європі та США відбулася низка подій солідарності з Україною. Зокрема, у Парижі відкрилася імерсивна виставка за творами Тараса Шевченка, ініційована посольствами України та Канади у Франції. Загалом відбулися концерти у Празі, Нью-Йорку, Варшаві за участю українських виконавців.

“У Метрополітен-опера відбувся концерт за участі українських солістів, де прозвучав “Реквієм” Моцарта. Ця установа з початку повномасштабного вторгнення підтримує митців з України. Зокрема, за їхньою програмою вже четверо наших професіоналів їдуть на стажування, аби за декілька тижнів повернутися до України та застосовувати набутий досвід”, – зауважила заступниця міністра.

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