У Нью-Йорку відбудеться показ українського фільму «Шлях поколінь»

У Нью-Йорку в Колумбійському університеті відбудеться показ українського фільму «Шлях поколінь» Михайла Ухмана.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“У фільмі «Шлях поколінь» (2021) йдеться про боротьбу УПА у Другій світовій війні та боротьбу українських збройних Сил проти російських загарбників сьогодні”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ідея фільму виникла у режисера у 2018 році, коли під час візиту на Волинь він познайомився з Ганною Абрамчук (позивний «Зелена»), колишньою зв’язковою легендарного командира УПА-Північ Клима Савура. Вона розповіла йому про виконання свого спецзавдання, коли її сусід здав її російській таємній поліції.

“16-річну на той час Абрамчук катували, ґвалтували та зрештою відправили в ГУЛАГ. Іншим героєм фільму, чий реальний досвід надихнув на створення фільму, є Степан Петраш – солдат УПА, який пережив десять років ув’язнення в таборі на півночі росії після того, як потрапив у російський полон. Петраш розповів, як УПА воювала проти німецьких і радянських загарбників”, – пишуть в Держкіно.

У зйомках брали участь українські актори – Лариса Руснак, Володимир Ніколаєнко, Олексій Паламаренко, Назар Борушок, а також реальні українські спецслужбовці, бійці спецпідрозділів та військовослужбовці ЗСУ.

Деякі сцени стрічки знімали на Волині, де зароджувався спротив УПА, інші були зняті на Донбасі поблизу міста Волноваха, зруйнованого російською армією.