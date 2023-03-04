Амстердамський музей Стеделік визнав Малевича українським художником

Музей Стеделік в Амстердамі визнав видатного художника-авангардиста ХХ століття Казимира Малевича українським митцем.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Команда закладу ухвалила таке рішення на підставі того, що Малевич народився в Києві.

Раніше в експозиції Малевич був представлений як російський художник.

Музей уже змінив інформацію в текстах на стінах і на сайті.

Як повідомлялося, музей мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку визнав Іллю Рєпіна, Івана Айвазовського, Архипа Куїнджі українськими художниками.