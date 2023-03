Джамала стала першим українським амбасадором EQUAL від Spotify

Джамала стала першим українським амбасадором програми EQUAL від стримінгового сервісу Spotify.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Як зазначається, програма EQUAL від стримінгового сервісу Spotify створена, щоб сприяти рівності жінок у глобальній індустрії музики. Проєкт складається з набору музичних добірок EQUAL та сестринських програм, які транслюються у 187 країнах.

“Цьогоріч Spotify обрав першу українську амбасадорку для глобального плейліста і першого у своїй історії — EQUAL Ukraine. Нею стала співачка й авторка пісень, переможниця «Євробачення-2016» Jamala”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, трек Take Me To A Place із мініальбому співачки «Поклик» відкриває відразу дві музичні добірки. Крім того, виконавиця брала участь у створенні плейлістів, надавши рекомендації щодо найсильніших артисток української сцени.

“Будь-яке право в житті я виборювала — бути собою, творити. Але тепер я, як і тисячі жінок в Україні, борюсь за право жити у себе вдома. Сьогодні ми є прикладом одна для одної, зразком витримки й незламності. Саме тому честь бути амбасадоркою EQUAL я хотіла б розділити з кожною українською жінкою, яка попри ракетні обстріли й блекаути так безстрашно бореться за свободу жити у вільній країні, де голоси усіх українок звучать на рівних”, — сказала артистка.

Березневі музичні добірки EQUAL Global та EQUAL Ukraine, що об’єднують найпотужніші жіночі голоси в музиці, вже в доступі для користувачів Spotify.