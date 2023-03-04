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Джамала стала першим українським амбасадором EQUAL від Spotify

04.03.2023

Джамала стала першим українським амбасадором програми EQUAL від стримінгового сервісу Spotify.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Як зазначається, програма EQUAL від стримінгового сервісу Spotify створена, щоб сприяти рівності жінок у глобальній індустрії музики. Проєкт складається з набору музичних добірок EQUAL та сестринських програм, які транслюються у 187 країнах.

“Цьогоріч Spotify обрав першу українську амбасадорку для глобального плейліста і першого у своїй історії — EQUAL Ukraine. Нею стала співачка й авторка пісень, переможниця «Євробачення-2016» Jamala”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, трек Take Me To A Place із мініальбому співачки «Поклик» відкриває відразу дві музичні добірки. Крім того, виконавиця брала участь у створенні плейлістів, надавши рекомендації щодо найсильніших артисток української сцени.

“Будь-яке право в житті я виборювала — бути собою, творити. Але тепер я, як і тисячі жінок в Україні, борюсь за право жити у себе вдома. Сьогодні ми є прикладом одна для одної, зразком витримки й незламності. Саме тому честь бути амбасадоркою EQUAL я хотіла б розділити з кожною українською жінкою, яка попри ракетні обстріли й блекаути так безстрашно бореться за свободу жити у вільній країні, де голоси усіх українок звучать на рівних”, — сказала артистка.

Березневі музичні добірки EQUAL Global та EQUAL Ukraine, що об’єднують найпотужніші жіночі голоси в музиці, вже в доступі для користувачів Spotify.

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