Національний мультипредметний тест: коли відбудеться і як зареєструватися

У 2022 році через війну в Україні Міністерство освіти і науки скасувало проведення традиційних вступних випробувань до закладів вищої освіти та ЗНО. Натомість абітурієнти складали національний мультипредметний тест (НМТ).

У 2023 році абітурієнти в Україні знову складатимуть національний мультипредметний тест — воєнну альтернативу ЗНО.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомила Тетяна Вакуленко, заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Як стати учасником національного мультипредметного тесту

Цього року реєстрація на мультипредметний тест розпочнеться у квітні. Заявки приймаються на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Реєстрація буде безпаперовою, тобто учасникам доведеться завантажити свої документи в спеціальний сервіс, і не треба буде надсилати їх звичайною поштою.

«Після цього кожний учасник або учасниця отримає доступ до своєї інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО. Ця сторінка буде нашим основним інформаційним порталом для учасника», — наголосила Вакуленко.

На інформаційній сторінці учасника відображатиметься вся інформація про те де, коли і як проходитиме тестування.

Коли проходитиме національний мультипредметний тест

Основна сесія тестування проходитиме у червні. А наприкінці місяця або на початку липня — відбудеться додаткова. Взяти участь у ній зможуть вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Скільки чекати на результати

Як і минулого року, результати учасники НМТ-2023 зможуть дізнатися відразу у своєму тестовому середовищі. Тобто, коли закінчується час або всі завдання виконані, на екрані з’являється кількість тестових балів за кожен предмет.

«Демонстраційні варіанти з усіх предметів НМТ ми оприлюднюємо у себе на сайті. Це буде і ПДФ, і онлайн-версія для учасників, у яких є можливість працювати в інтернеті», — каже Вакуленко.

Також учасники зможуть проходити тести в онлайн-тестувальнику, перевірити себе і зрозуміти, над чим ще треба попрацювати.

Які предмети входять до тесту НМТ

Національний мультипредметний тест (НМТ) — комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків: українська мова, математика та історія України.

Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку, виконати які потрібно за 120 хвилин. Докладніше про зміст блоків НМТ – тут.

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