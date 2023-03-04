Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі — ОК «Південь»

В Чорному морі окупанти збільшили кількість ракетоносіїв до чотирьох.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Станом на 13:00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії — 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу «Калібр» наразі може сягати 24», — йдеться у повідомленні.

Крім того, військові зазначають, що вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БПЛА.

«Ми ефективно по них відпрацьовуємо. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку», — додають у повідомленні.

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