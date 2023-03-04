Українські атомні станції отримають можливість повністю перейти на паливо Westinghouse

Українські атомні станції до кінця 2023 року отримають можливість повністю перейти на паливо американської компанії Westinghouse, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Fixygen.

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“У нас є досить оптимістичні прогнози і підтвердження, що наша співпраця з Westinghouse дасть нам змогу вже до кінця цього року цей процес (забезпечення американським паливом – ЕР) реалізувати”, – сказав міністр в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” в четвер, посилаючись на відвідання ним заводу американських партнерів із виробництва палива.

При цьому він зазначив, що українські фахівці, присутні на цьому заводі, “роблять дуже багато для якнайшвидшого виробництва відповідного палива, щоб замінити російське”. Відповідаючи на запитання ведучого про перспективи виробництва ядерного палива в Україні, глава Міненерго сказав: “Також у нас є відповідні домовленості з Westinghouse про будівництво в Україні заводу з виробництва ядерного палива. Це, безумовно, буде”. Водночас Галущенко звернув увагу, що зараз дуже актуальним є питання відмови всієї Європи від російського ядерного палива.

“Росія досить суттєво присутня на ринку палива в Європі, і ми з міністрами енергетики ЄС і США під час зустрічей детально проговорювали, що важливо зараз якнайшвидше забезпечити виробництво палива в необхідній кількості, щоб замінити російське на європейському ринку”, – пояснив він, додавши, що швидко знайти заміну ядерному паливу, на відміну, наприклад, від газу, неможливо, оскільки воно виробляється у певній кількості, і нарощування обсягів потребує часу. Водночас міністр акцентував, що на ринку палива для блоків ВВЕР-440 у росіян майже монопольне становище на ринку.

“Тому зараз ми працюємо над тим, щоб компанія Westinghouse почала вже цього року виробляти збірки для цих блоків, і ми тим самим позбудемося сильної залежності від “Росатома” в цій площині”, – зазначив глава Міненерго.

Як повідомлялося, на початку березня 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, “Енергоатом” повністю відмовився від закупівель російського ядерного палива. 2 червня на майданчику Хмельницької АЕС “Енергоатом” і американська Westinghouse підписали угоду про постачання ядерного палива на всі АЕС України з 15 енергоблоками (зараз завантажені цим паливом 7 енергоблоків – ЕР).

Перед цим на самому початку 2022 року президент “Енергоатому” Петро Котін у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” зазначав, що Westinghouse знадобиться близько двох років на те, щоб бути готовою закрити потреби НАЕК у паливі для 13-ти наявних ВВЕР-1000, на цей час на АЕС палива вистачає. Відповідаючи на запитання щодо термінів поставок палива Westinghouse для двох ВВЕР-440 Рівненської АЕС, Котін зазначив, що першу партію американського палива для ВВЕР-440 буде поставлено 2025 року.

Потім у березні 2022 року Котін в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна” пояснював, що немає жодних питань щодо палива для ВВЕР-1000, а щодо палива для ВВЕР-440 потрібно більше зусиль, щоб Westinghouse встигла забезпечити поставки наступного, тобто 2023 року. При цьому Котін зазначив, що “Енергоатом” також оптимізує графіки поставок палива для того, щоб американські партнери могли забезпечити потребу в ньому. За його словами, у зв’язку зі зниженим споживанням е/е під час війни, внаслідок чого знизилося і виробництво, блоки зможуть довше працювати на вже завезеному паливі.

У рамках співпраці “Енергоатом” і Westinghouse запустили програму стажування українських атомників у Сполучених Штатах, у рамках якої понад 60 фахівців і випускників атомних спеціальностей вивчатимуть технологію AP1000®.