Виїхав по роботі і залишився у Туреччині. Мінкульт відреагував на скандал із коміком Андрієм Щегелем

Нещодавно 31-річний український стендап-комік Андрій Щегель в інтерв’ю Роману Скрипіну розповів, що виїхав до Туреччини за тимчасовим дозволом від Мінкульту, але вирішив залишитися там.

В інтервʼю він повідомив, що в Україні отримав три повістки, але військкоматів не боїться. При цьому повертатися в Україну чи йти служити він не планує.

«З’**ався, як щур. У мене три повістки. Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і я більше не можу, знайшов собі спосіб з’**атися та пожити в комфортній психологічній обстановці», — сказав комік.

Комік пояснив, що знайшов спосіб виїхати за межі України та «пожити в комфортній психологічній обстановці», отримавши дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від Мінкульту.

Реакція Мінкульту та посилення відповідальності за порушення правил виїзду

На ці скандальні висловлювання відреагували у Міністерстві культури і нагадали, що під час воєнного стану та оголошення мобілізації заборонений виїзд з країни чоловіків, громадян України призовного віку, що визначено законодавством.

І додали, що Андрію Щегелю було надано тимчасовий дозвіл на перебування за кордоном.

«Дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану, в час, коли переважна більшість свідомих чоловіків залишаються країні та готові воювати за збереження нашої держави», — підкреслили в міністерстві.

Відтак Мінкульт обіцяє ініціювати спільно з правоохоронними органами посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призовного віку.

В міністерстві додали, що ситуацію із порушенням Андрієм Щегелем наданого йому права виїзду з обов’язковим поверненням до України візьмуть під контроль правоохоронці.

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