5 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 березня

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день енергоефективності.

А також день народження степлера.

Яке релігійне свято 5 березня

5 березня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Лева, єпископа Катанського. Славився він добротою, християнською любов’ю до мандрівників і жебраків, милосердям. За це Господь удостоїв його даром зцілення та чудотворіння.

День ангела 5 березня

Іменини в цей день святкують — Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія, Віктор.

Які історичні події стались 5 березня

1558 — Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Філіпом ІІ в Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування;

1792 — революційний уряд Франції закриває університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні;

1824 — починається перша англо-бірманська війна;

1836 — Семюель Кольт представив промисловий зразок револьвера (калібр 0,34);

1842 — підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окупував Техас, а потім швидко повернувся до Ріо Гранде;

1868 — у Великій Британії був запатентований степлер;

1904 — Нікола Тесла описав процес формування кульової блискавки;

1912 — італійська армія вперше використала авіацію з військовою метою: здійснила повітряну розвідку позицій за Турецькою лінією;

1933 — Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує «банківський вихідний», що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції;

1933 — у Німеччині націонал-соціалісти виграють парламентські вибори з 44 відсотками голосів;

1946 — Вінстон Черчилль вживає словосполучення «Залізна Завіса» у своїй промові в Фултоні; починається Холодна війна;

1960 — сержант Елвіс Преслі демобілізувався з Армії США;

1970 — набирає чинності Договір про нерозповсюдження ядерної зброї;

1970 — остаточно виявлені атоми 105-го елемента, названого пізніше дубнієм;

1979 — космічний апарат «Вояджер-1» досягає найтіснішого зближення з Юпітером;

1995 — починає працювати вебсервіс IRC, який діє й досьогодні;

1998 — NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 — британські науковці вперше у світі проводять успішну операцію з клонування свиней.

Хто народився 5 березня

1827 — український байкар, поет і письменник Леонід Глібов;

1870 — український фахівець з електрозварювання та мостобудування, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві — Патон Євген Оскарович;

1903 — українська поетеса, драматургиня Наталія Забіла;

1911 — український скульптор-монументаліст, різьбар по дереву, педагог і громадський діяч Михайло Черешньовський;

1988 — український стрибун у воду, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року Ілля Кваша.