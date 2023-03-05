Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 5 березня.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Минулої доби ворог завдав шість ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог зосереджений на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог обстріляв населені пункти Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Голишівське, Павлівка та Садки Сумської області та районів 35 населених пунктів Харківської області. Серед них — Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинськ та Дворічна.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, серед яких Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Федорівка і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби ЗСУ відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили понад 30 населених пунктів, зокрема, Новобахмутівка, Очеретине, Бердичів, Водяне, Первомайське, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 40 населених пунктів. Серед них — Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Ольгівка, Львове, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області.

У місті Нова Каховка окупанти використовують цивільне населення в якості «живого щита». Для збиття засобів ураження окупаційні війська розміщують свої засоби ППО серед житлових кварталів міста.

Авіація Сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах, один — по складу боєприпасів противника та один — по автомобільному мосту.

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