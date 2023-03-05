Ракетний удар по Запоріжжю 2 березня: кількість жертв зросла до 13 осіб

Внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 2 березня 2023 року загинули принаймні 13 людей.

Про це повідомили у ДСНС.

Комунальні служби вивезли понад 853 тонни будівельних уламків, а психологи надали допомогу 100 мешканцям будинку та родичам постраждалих. До пункту обігріву, який розгорнули рятувальники, звернулися 251 громадян.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Також з-під завалів витягнули чотирьох котів та собаку. Серед 13 загиблих є восьмимісячна дитина.

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