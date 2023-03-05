Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 березня

За минулу добу українські військові знищили 930 окупантів та п’ять танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 5 березня орієнтовно склали
- особового складу — близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
- танків — 3414 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 6692 (+9) од,
- артилерійських систем — 2426 (+12) од,
- РСЗВ — 488 (+1) од,
- засоби ППО — 248 (+1) од,
- літаків — 302 (+0) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2071 (+5),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5299 (+10) од,
- спеціальна техніка — 232 (+2).
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