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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 березня

05.03.2023

За минулу добу українські військові знищили 930 окупантів та п’ять танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 5 березня орієнтовно склали

  • особового складу — близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
  • танків — 3414 (+5) од,
  • бойових броньованих машин — 6692 (+9) од,
  • артилерійських систем — 2426 (+12) од,
  • РСЗВ — 488 (+1) од,
  • засоби ППО — 248 (+1) од,
  • літаків — 302 (+0) од,
  • гелікоптерів — 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2071 (+5),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5299 (+10) од,
  • спеціальна техніка — 232 (+2).

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