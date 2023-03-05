Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 березня

За минулу добу українські військові знищили 930 окупантів та п’ять танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 5 березня орієнтовно склали

особового складу — близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,

танків — 3414 (+5) од,

бойових броньованих машин — 6692 (+9) од,

артилерійських систем — 2426 (+12) од,

РСЗВ — 488 (+1) од,

засоби ППО — 248 (+1) од,

літаків — 302 (+0) од,

гелікоптерів — 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2071 (+5),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5299 (+10) од,

спеціальна техніка — 232 (+2).

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