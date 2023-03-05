На Луганщині окупанти ставлять на військовий облік 17-річних підлітків — ОВА

На окупованій Луганщині росіяни терміново ставлять на військовий облік підлітків 2006 року народження.

Про це повідомили у військовій адміністрації регіону.

В області почали працювати відповідні комісії з початкової постановки громадян на військовий облік. До 31 березня вони повинні знайти громадян чоловічої статі 2006 року народження, що мешкають на окупованих територіях.

Як зазначають в ОВА, їх можуть кинути на фронт замість кадрової російської армії наступного року. Незаконно мобілізовувати продовжують громадян старшого віку.

Росіяни посилили розшукові заходи осіб, які ухиляються від примусової мобілізації. На підставі запитів із окупаційних військкоматів таких чоловіків затримуватимуть і одразу доставлятимуть в пункти призову.

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