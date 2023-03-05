Китай збільшить фінансування армії до $224 млрд у цьому році

Військовий бюджет Китаю у 2023 році зросте на 7,2% та складе $224 млрд або 1,55 трлн юанів.

Про це повідомляє CNN.

Темпи збільшення бюджету ростуть вже три роки поспіль. Розмір запланованих витрат цього року вже вдвічі перевищив той, який був десятиліття тому.

Зараз Пекін контролює найбільший у світі військово-морський флот і розвиває атомні підводні човни. Китайські чиновники намагаються подати свої військові витрати, як розумні у порівнянні з іншими країнами. Так Пекін прагне зберегти репутацію миролюбного гравця попри мілітаризацію ПІвденнокитайського моря та інтенсивне патрулювання навколо Тайваню.

При цьому витрати Китаю значно менші за американські. У грудні президент Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2023 рік. Затверджена сума стала рекордною для Штатів — $858 млрд.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.