В Одеській ОВА розповіли, скільки кораблів із «Калібрами» зараз є в Чорному морі

У Чорному морі зараз перебувають чотири ворожі ракетоносії з «Калібрами» на борту.

Про це повідомив Сергій Братчук, речник Одеської військової адміністрації.

За словами речника, у морі знаходяться два надводні ракетоносії та два підводні човни. Їхній загальний залп може скласти до 24 «Калібрів».

Тим часом Наталія Гуменюк, начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України, в ефірі телемарафону заявила, що росіяни можуть готуватись до точкових ракетних ударів по Україні.

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