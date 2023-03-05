Обстріли Донеччини 5 березня: росіяни вдарили по області з С-300 (фото)

5 березня росіяни завдали ракетного удару з С-300 по селі Гришине на Донеччині. Були пошкоджені сім будинків.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Авдіївка вночі зазнала двох масованих артобстрілів, а на ранок — обстрілу з «Градів». Снаряди влучили в житлові квартали та на територію підприємства. У Кураховому одна людина поранена, як і в Ласточкиному Очеретинської ТГ.

У Бахмуті загинули дві людини, в Торецькій громаді є поранений. Також травми отримав рятувальник у Костянтинівській ТГ, пошкоджено частину ДСНС. Одна людина поранена в Сіверську. В області пошкоджені десятки будинків.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 2 березня 2023 року загинули принаймні 13 людей.

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