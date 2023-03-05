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Україна у лютому експортувала товарів на $3,3 мільярда

05.03.2023

Україна у лютому 2023 року експортувала 9,1 млн т товарів на 3,32 млрд доларів США.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«У лютому 2023 року ми експортували товарів в обсязі 9,1 млн т. Це більше, ніж у січні (7,89 млн т), але менше пікового воєнного вересня (9,6 млн т), і, звісно ж, ще далеко до 12,8 млн тонн у лютому 2022 року», – зазначив  заступник міністра економіки України – торговий представник України Тарас Качка.

За інформацією заступника міністра, вартість експорту у лютому склала $3,32 млрд.

«З вересня місяця спостерігаємо тенденцію повільного зменшення вартості експорту: 4,1 – 3,8 – 3,8 – 3,48 – 3,1 – 3,32 млрд доларів США. Причини зрозумілі – сповільнення зернового коридору і корекція цін на світовому ринку», – зауважив Качка.

До лідерів за обсягами експортної виручки в лютому серед традиційних позицій потрапили і товари переробної індустрії. До першої десятки увійшли:

  • кукурудза – $699,3 млн;
  • олія соняшникова – $419,3 млн;
  • пшениця – $322,9 млн;
  • соя – $128,69 млн;
  • залізна руда – $125,5 млн;
  • проводи ізольовані – $82,9 млн;
  • шрот соняшниковий – $75,4 млн;
  • чавун – $65,03 млн;м’ясо птиці – $58,76 млн;
  • насіння соняшнику – $58,69 млн.

Водночас, як повідомляє перший заступник міністра, у лютому Україна імпортувала товарів на $5,03 млрд, серед яких паливо, фармацевтичні препарати, генератор, мінеральні добрива тощо.

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