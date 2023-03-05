Україна отримає кілька типів західних винищувачів – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Захід надасть Україні кілька типів сучасних винищувачів. Один із них буде основним літаком для Збройних сил України.

Як передає Amazing Ukraine, про це голова українського Міноборони заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

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“Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування”, – сказав міністр оборони. Також Резніков прокоментував відмову Німеччини надати літаки. Міністр нагадав, що колись так само Берлін не хотів передавати танки. “Тепер в моїй країні є “Леопарди”, я особисто тестував “Леопард” з Німеччини”, – відповів Резніков.