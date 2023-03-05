У розвідці Британії розповіли, як росіяни штурмують позиції ЗСУ із саперними лопатами

Розвідка Великої Британії повідомляє, що в Україні почастішали випадки ближнього бою між ЗСУ та окупантами.

Розвідники зазначають, що наприкінці лютого 2023 року мобілізовані росіяни розповідали, що їм наказали штурмувати український бетонний опорний пункт з вогнепальною зброєю і лопатами.

Ймовірно, мова про саперні лопати, які окупанти застосовують у ближньому бою. Один із резервістів розповів, що не був готовий до бою ні фізично, ні психологічно.

У Міноборони Британії зазначають, що в росії особливо вірять у смертоносність лопати МПЛ-50, яка мало змінилась із часів розробки в 1869 році. Та окупанти використовують її, як зброю, що «підкреслює жорстокість і низькотехнологічність бойових дій, які стали характерними для більшої частини війни».

Британська розвідка вважає, що причиною все частіших випадків ближнього бою є те, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях. А в них бере участь здебільшого піхота через дефіцит боєприпасів для артилерії.

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