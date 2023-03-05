Велика Британія передасть Україні вдвічі більше танків Challenger 2, ніж обіцяла

У січні Велика Британія пообіцяла передати Україні 14 танків Challenger 2. Зараз з’явилася інформація, що танків буде більше.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
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Йдеться про 28 танків. За словами посла, Президент України Володимир Зеленський домовився про таку кількість озброєння під час свого візиту до Лондона на початку лютого. На жаль, поки що незрозуміло, чи поставлять усі танки разом, чи Україна отримуватиме їх партіями. До речі, українські екіпажі вже проходять програму навчання. Поставки Challenger 2 мають розпочатися цього місяця.
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