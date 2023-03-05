Бійці президентської бригади відбили атаку окупантів під Авдіївкою (відео)

Окрема президентська бригада імені Богдана Хмельницького розповіла, як відбила два штурми окупантів на Авдіївському напрямку.

Про першу атаку стало відомо 4 березня. Тоді бійцям вдалося ліквідувати три танки та п’ять БМП, а також захопити в полон шістьох окупантів.

Вже 5 березня бригада опублікувала відео повторного штурму противника. Він закінчився для ворогів підбитим танком та піхотою, яка «на карачках» ховалася від безпілотника у посадці.

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