Після 15 років дискусій в ООН погодили історичну угоду про захист океанів

В ООН узгодили договір про захист відкритого моря після 15 років напружених переговорів та 40 годин дебатів.

Про це повідомляє Greenpeace.

Текст пройде технічне редагування та переклад, а потім буде офіційно схвалений. Згідно з договором, до 2030 року 30% морів будуть зараховані до охоронних територій.

«Це історичний день для охорони природи і знак того, що в розділеному світі захист природи і людей може перемогти геополітику. Ми вітаємо пошук компромісів, відкидання розбіжностей і укладення договору, який дозволить нам захистити океани, підвищити нашу стійкість до зміни клімату і захистити життя і засоби до існування мільярдів людей», — заявила Лаура Меллер, координатор кампанії на захист океанів.

Вона зазначила, що країни мають якомога швидше ратифікувати документ і створити повністю захищені океанські заповідники. Ключовими гравцями в укладання угоди були ЄС, США, Велика Британія та Китай.

У багаторічних дискусіях Китай і росія наполягали, аби питання охорони частин морів ухвалювались одноголосно. Але тоді одна країна могла б блокувати кожне рішення. Тому держави погодились, що для визнання території такою, що охороняється, буде достатньо 75% голосів держав ООН.

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