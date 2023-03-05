Туреччина працює над продовженням «зернової угоди» між Україною, ООН та росією

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара працює для продовженням терміну дії угоди, яка дозволила Україні експортувати зерно з портів, заблокованих росією.

Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатива, яка почала діяти в липні минулого року, відкрила для кораблів три українські порти. Угоду продовжили в листопаді, але термін її дії спливає 18 березня.

«Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди», — сказав Чавушоглу у Катарі. Він додав, що обговорював питання продовження договору з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Росія ж заявляє, що погодиться на угоду тільки, якщо будуть враховані інтереси її сільгоспвиробників.

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