Плануючі бомби УПАБ-1500В: у Повітряних силах прокоментували нову загрозу (фото)

Російські війська почали використовувати новітні плануючі авіабомби бомби УПАБ-1500В.

Як пише Defense Express, кілька тижнів тому їх застосував ворог для бомбардування одного з об’єктів на Чернігівщині.

Плануючі бомби УПАБ-1500В: дальність ураження та інші характеристики

Керовані плануючі бомби УПАБ-1500В (індекс К029Б) вперше продемонстрували у росії у 2019 році виставці МАКС. Розробник «ГНПП «Регион», що входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» , тоді заявляв, що бомба може скидатися за 40 км від цілі, для чого носій має піднятися на висоту у 14 км.

«Плануючі бомби, кориговані авіаційні бомби, які мають крила можуть залітати на десятки кілометрів», — розповів про головну небезпеку від нових снарядів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

УПАБ-1500В має спеціальні крила, які збільшують дальність ураження. Також вона оснащена інерціальною та супутниковою системою навігації. Вага бомби складає близько 1500 кг, з яких 1010 кг — бойова частина. Снаряд призначений для ураження високозахищених об’єктів.

«ГНПП «Регион» демонструвало і менший за калібром боєприпас УПАБ-500В (індекс К08Б), який є зменшеною копією УПАБ-1500В вагою 505 кг, з яких 390 кг припадає на бойову частину при збереженні інших особливостей.

Як можна збивати баражуючі авіабомби УПАБ-1500В

Юрій Ігнат заявив, що баражуючі бомби можуть знищувати комплекси ППО Patriot та SAMP-T, проте таких установок потрібно велика кількість, аби захистити країну.

Також для для ефективної протидії новій загрозі Україна потребує сучасних винищувачів, зокрема F-16. За словами речника, вони здатні перехоплювати керовані авіаційні бомби, а також «відганяти» літаки, які роблять запуски.

Водночас, як зазначає Defense Expres, використання плануючих бомб з боку рф залишається одиничними явищами. Забезпечення високої дальності польоту потребує від російських літаків польоту на значній висоті, що спрощує виявлення цілей та можливостей ураження носія силами ППО.

Видання припускає, що збитий 3 березня Нікопольськими зенітниками у районі Єнакієво фронтовий бомбардувальник Су-34 якраз й виконував політ із такими боєприпасами.

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