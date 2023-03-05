Переговори щодо ЗАЕС зайшли в глухий кут — міністр енергетики

Переговори щодо повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України не принесли жодних успіхів. Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону.

«Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше — на демілітаризації станції, по-друге — виході із ЗАЕС працівників Росатому. По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом», — сказав він.

Проте на вимоги України у Кремлі відреагували указом путіна про те, що ЗАЕС – це «федеральна» власність, із реєстрацією відповідної компанії у Москві.

Водночас українське керівництво отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали.

«Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників — після деокупації залишити нам її в неробочому стані», — пояснив Галущенко.

Нагадаємо, ще восени голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі ініціював переговори щодо створення «зони безпеки» навколо ЗАЕС. З цієї метою він кілька разів відвідував Київ та Москву, проте результатів його візити не дали.

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