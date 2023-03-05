Російське судно з, імовірно, військовим вантажем пройшло через Босфор — ЗМІ (фото)

5 березня у Чорне море через протоку Босфор пройшло російське вантажне судно «Спарта IV», яке, імовірно, везе військову техніку та боєприпаси з Сирії.

Про це повідомляє видання NavalNews.

«Спарта IV» — це один з чотирьох кораблів ТОВ «СК «Південь», російської судноплавної компанії, яка займається транспортуванням військової техніки. Після вторгнення в Україну компанія та судно потрапили під санкції уряду США.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що судно доставило до Тартусу (Сирія) гуманітарну допомогу для постраждалих від землетрусу. Перед виходом у зворотньому напрямку «Спарту IV» завантажили вантажем у російській військово-морській базі у тому ж Тартусі.

На шляху до Босфору судно супроводжував ракетний корвет ВМФ рф «Стерегущий». Це, як пише видання, також підтверджує наявність на його борту військового вантажу.

У ніч на 5 березня «Спарта IV» пройшла через протоку у Чорне море. При цьому у судном було заявлено осадку 6,2 метра, що означає велике завантаження.

У серпні 2022 року Босфором пройшло інше судно тієї ж компанії «Спарта IІ», яке, імовірно, везло із Сирії комплекси С-300.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення Туреччина відповідно до Конвенції Монтре закрила протоки Босфор і Дарданелли для військових кораблів та суден із військовими вантажами.

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