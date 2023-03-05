Данська компанія доставила генератори для громад Чернігівщини

Данська компанія ROCKWOOL доставила для громад Чернігівщини чергову партію генераторів: 25 штук по 40 кВт.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Загалом з листопада минулого року в регіон надійшли сотні одиниць таких джерел резервного живлення. Чергову партію в кількості 25 генераторів по 40 кВт доставлено сьогодні”, – йдеться в повідомленні.
Як зазначив перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем, генератори, що сьогодні надійшли, найближчим часом будуть розподілені між громадами області для критичних об’єктів інфраструктури, медзакладів та сфери соціального захисту. Він також наголосив, що це не останній вантаж, адже співпраця з данською компанією триває.
Крім цього, в інформації зазначається, що жителі Київської громади отримали від данських партнерів близько 5,5 тисячі квадратних метрів мінеральної вати для утеплення будинків.
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