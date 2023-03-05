Уже понад 10 країн взяли під патронат відбудову певних об’єктів або регіонів – Шмигаль

Уже понад 10 країн-партнерів взяли під патронат відбудову певних об’єктів або регіонів України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Точно більше 10 країн – наших партнерів, які вже взяли під патронат ті або інші об’єкти, або ті чи інші регіони. Дійсно, коли приїжджають керівники країн, коли приїжджають їх представники, вони їздять в регіони, беруть під патронат певні об’єкти: школи, садочки, лікарні. Тобто це вже ціла низка об’єктів і регіонів, де вони працюють над концепцією майбутнього великого відновлення, відновлення тих або інших житлових будівель. Ця робота рухається”, – сказав Шмигаль.
Прем’єр-міністр також наголосив, що уряд приділяє увагу прямим контактам між громадами і містами-побратимами. На його думку, це доволі вагомий чинник майбутнього відновлення. “Ми, як уряд, цьому всіляко сприяємо і на міжурядовому рівні наголошуємо, що дуже добре, коли децентралізація працює навіть у частині прямих зв’язків між тими або іншими регіонами”.
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