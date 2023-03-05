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Ніжин отримав із Франції 20 генераторів

05.03.2023

Місто Ніжин Чернігівської області отримало як допомогу від французьких партнерів 20 електрогенераторів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Ніжинська міська рада у Фейсбуці.

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“Ніжин отримав 10 генераторів потужністю 2,8 кВт та 10 генераторів потужністю 3,3 кВт від Французької Національної федерації цивільного захисту (FNPC)”, – йдеться в дописі.

Зазначається, що в листопаді минулого року міський голова Ніжина Олександр Кодола взяв участь у 104-му Конгресі мерів Франції – найбільшому у світі щорічному форумі міських голів. Зустрічі на різних рівнях поклали початок співпраці між Ніжином і французькими благодійними фондами та посприяли отриманню містом значної підтримки.

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