На Харківщині російський снаряд влучив в авто і вбив подружжя (фото)

5 березня 2023 року російські військові обстріляли з артилерії село Будараки на Харківщині (Чугуївський район). Один із снарядів влучив в авто і вбив подружжя.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти також обстріляли з мінометів село Понятівка на Херсонщині. Снаряди потрапили у приватний будинок і вбили жінку разом з її двома дітьми.

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