Саудівська Аравія відправила в Україну 168 тонн гуманітарної допомоги

Уряд Саудівської Аравії передав Україні 168 тонн гуманітарної допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Два літаки Саудівської Аравії зі 168 тоннами допомоги українському народу прибули до польського аеропорту Жешува поблизу українського кордону», – йдеться у повідомленні.

Допомога включає матеріали для укриття, електрогенератори і медикаменти.

Як повідомлялося, 28 лютого міністр закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принц Файсал бін Фархан Аль Сауд здійснив візит до Києва.

Саудівська Аравія підписала угоду та меморандум про взаєморозуміння щодо надання Україні додаткового пакета гуманітарної допомоги на 400 мільйонів доларів.