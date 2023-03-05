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Німецький оборонний концерн веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні

05.03.2023

Німецький оборонний концерн Rheinmetall веде переговори з Києвом про створення виробництва танків Panther.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Завод Rheinmetall можна побудувати в Україні приблизно за 200 мільйонів євро», – заявив очільник компанії Армін Паппергер.

За його словами, потужність виробництва може сягати до 400 основних бойових танків типу Panther на рік.

Переговори з українським урядом Паппергер назвав «обнадійливими» і сподівається, що рішення буде ухвалено «протягом наступних двох місяців».

Керівник Rheinmetall також висловив переконаність у забезпеченні захисту заводу від авіанальотів, зауваживши, що це «не становитиме труднощів».

На його думку, для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків. У цьому зв’язку керівник Rheinmetall зауважив, що навіть якби Німеччина відмовилася від усіх 300 танків Leopard 2, які стоять на озброєнні Бундесверу, цього все одно було б замало. Тож потрібно швидко розпочати будування нових танків.

Наразі Rheinmetall виробляє близько 250 танків у зв’язку з війною в Україні, працює на повну потужність. Паппергер поінформував, що концерн уже привів у бойовий стан понад 40 БМП Marder, до кінця року їх буде близько 100. Із 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. На складах є також близько 100 старіших моделей Leopard 1, з яких довести до кондиції можна 88.

Panther — концепт нового танка. Rheinmetall представив його влітку 2022 року.

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