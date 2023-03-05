У Нагірному Карабасі сталася перестрілка із загиблими: версії Азербайджану та Вірменії (фото)

5 березня у Нагорному Карабасі внаслідок перестрілки загинули кілька поліцейських невизнаної Нагірно-Карабської республіки та азербайджанських військових. Сторони обвинувачують один одного у провокуванні конфлікту.

У Міноборони Азерайджану повідомили, що отримали оперативну інформацію про перекидання Вірменією військових та озброєння до невизнаної Нагірно-Карабаської республіки (Арцах) по грунтовій дорозі Ханкенді — Халфалі — Турсу.

Під час перевірки підозрілих авто по азербайджанським військовим нібито відкрили вогонь, внаслідок чого «з обох сторін є жертви та поранені».

У Баку заявили, що таким чином уряд Арменії порушив домовленості про припинення вогню і тому несе «усю відповідальність за провокацію».

У так званому Міністерстві внутрішніх справ Арцаху заявили про напад диверсійної групи Збройних сил Азербайджану, які ховалися у лісі, на автомобіль правоохоронців. У результаті загинули троє співробітників паспортно-візового відділу МВС та ще один отримав поранення.

При цьому стверджується, що вони не перевозили зброю, їхали до місця служби з центру Карабаху міста Степанакерт. Там міністерство опублікувало фото розстріляного авто, яке оглядають російські миротворці.

Водночас в Арцаху заявили, що «у результаті оборонних і стримуючих дій співробітників поліції та військових на прилеглій позиції з азербайджанської сторони також є вбиті та поранені».

У МЗС Арменії теж підтримали цю версію. Дії азербайджанських військових назвали «диверсійною атакою» та «провокацією, яку наперед спланувало вище керівництво Азербайджану».

«Дії азербайджанської диверсійної групи не можна назвати ніяк інакше, ніж тероризм», — йдеться у заяві.

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