Графіки відключення світла в Україні 6 березня: яка ситуація в енергосистемі

Дефіциту потужності в енергосистемі України немає третій тиждень поспіль, що дозволяє не вимикати електроенергію у більшості областей.

Відключення можливі через аварії та внаслідок ворожих обстрілів.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 6 березня

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 6 березня

5 березня у Волинській області не буде відключень. Актуальну інформацію про можливі вимкнення розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 6 березня

Відключення світла на сьогодні не заплановані. У разі зміни ситуації ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 6 березня

Детальну інформацію щодо відключень світла можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 6 березня

На Закарпатті вимикати світло не планують. Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 6 березня

Погодинних стабілізаційних відключень не заплановано. У випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені стабілізаційні відключення. Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 6 березня

Відключення 5 березня не заплановані. Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.

Коли не буде світла у Києві 6 березня

У Києві не планують вимикати світло. Однак відключення можливі через пошкодження в деяких енерговузлах. Перевірити інформацію щодо поточних відключень у такому випадку можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 6 березня

У регіоні не вимикатимуть світло. Дізнатись актуальну інформацію про обмеження можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 6 березня

Відключення сьогодні застосовувати не планують. У випадку зміни ситуації з графіками можна ознайомитись за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 6 березня

На Львівщині не обмежуватимуть подання електроенергії. У разі зміни ситуації графік відключень можна переглянути за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 6 березня

Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 6 березня

В Одеській області вимикати світло не планують. Однак внаслідок пошкодження мереж в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.

Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 6 березня

У Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде.

Переглянути розклад вимкнень світла на лютий в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 6 березня

У разі застосування стабілізаційних відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 6 березня

Відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується. У випадку відключень ознайомитись з графіками можна за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 6 березня

З графіком можливих відключень можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 6 березня

Графік можливих відключень складається з 12 черг. Ознайомитись з ним можна тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 6 березня

Сьогодні погодинних відключень в Хмельницькій області не буде. З графіком планових вимкнень, у разі їх застосування, можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 6 березня

У разі дефіциту електроенергії в області можуть запровадити стабілізаційні відключення. Дізнатись розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 6 березня

У регіоні 5 березня всі групи споживачів будуть заживлені. Розклад можливих відключень світла можна тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 6 березня

У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.

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