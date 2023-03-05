6 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 6 березня

6 березня святкує свій День незалежності Гана (від Великої Британії у 1957 році).

Яке релігійне свято 6 березня

6 березня православні за юліанським календарем вшановують пам’ять преподобного Тимофія, який жив у VIII столітті. Відомо, що він був родом італієць, з юних років трудився в монастирі у місці з назвою «Символи» у Малій Азії, біля гори Олімп.

З юних літ Тимофій присвятив себе чернечим подвигам, трудився в пості, стриманості і присвячував цілі ночі молитві. Згодом він багато років поневірявся по горах і пустелях, проводячи час у молитвах. В такому житті святий досяг глибокої старості і помер у 795 році.

За переказами, Тимофій зробив чимало чудес за допомогою молитов. Наприклад, рятував біснуватих людей від демонів, виліковував важкохворих.

У народному календарі це свято відоме як «Тимофій Весновій» або «Весняк». Вважалося, що весна, яка почалася на Масляну, в цей день остаточно вступала в свої права.

День ангела 6 березня

Сьогодні іменини (день ангела) святкують Георгій (Юрій), Єгор, Євстафій, Тимофій.

Які історичні події стались 6 березня

1834 — канадське місто Йорк перейменовано у Торонто.

1899 — німецька компанія Bayer отримала патент на торговельну марку «аспірин».