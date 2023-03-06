Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 6 березня.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Окупанти зосередились на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили понад 95 атак росіян, зокрема, у районах Білогорівки і Невського Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині.

За добу ворог завдав 27 авіаційних, чотири ракетних удари та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Іскрисківщина і Волфине Сумської області та Бударки, Ветеринарне, Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Тернова і Огірцеве на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщане Харківської області; Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти місто Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілював Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озарянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках росіяни безуспішно наступали у напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Побєда та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них — Веселе, Авдіївка, Водяне, Бердичі, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема, Новосілка і Времівка Донецької області, Залізничне, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження та одну позицію засобів ППО росіян.

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