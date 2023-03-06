У Бєлгородській області ППО збила три ракети — російська влада

Уночі 6 березня у місті Новий Оскіл Бєлгородської області рф протиповітряна оборона нібито збила три ракети.

Про це заявив губернатор області В’ячеслав Гладков.

За його словами, відомо про постраждалого чоловіка, уламки поранили йому руку.

Також пошкоджені кілька фасадів будівель та лінії електропередачі у декількох селах Новооскольського округу.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Раніше Chas News повідомляв, що саморобний безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу «Транснефть-Дружба» У Бєлгородській області

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