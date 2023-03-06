Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 березня

За минулу добу українські військові знищили 650 окупантів, девʼять танків та 15 безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 153770 (+650) осіб ліквідовано,
- танків — 3423 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 6703 (+11) од,
- артилерійських систем — 2433 (+7) од,
- РСЗВ — 488 (+0) од,
- засоби ППО — 250 (+2) од,
- літаків — 302 (+0) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2086 (+15),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5307 (+8) од,
- спеціальна техніка — 234 (+2).
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