Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 березня

За минулу добу українські військові знищили 650 окупантів, девʼять танків та 15 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 153770 (+650) осіб ліквідовано,

танків — 3423 (+9) од,

бойових броньованих машин — 6703 (+11) од,

артилерійських систем — 2433 (+7) од,

РСЗВ — 488 (+0) од,

засоби ППО — 250 (+2) од,

літаків — 302 (+0) од,

гелікоптерів — 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2086 (+15),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5307 (+8) од,

спеціальна техніка — 234 (+2).

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