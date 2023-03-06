Біля узбережжя Перу стався потужний землетрус (карта)

Вчора, 5 березня, біля узбережжя Перу стався сильний землетрус магнітудою 5,5 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Інституті геофізики Перу.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксували за 18 км на схід від муніципалітету Атіко на глибині 52 км. Землетрус стався о 14:25 за місцевим часом.

Інформації щодо постраждалих чи руйнування немає. Загрозу цунамі не оголошували.

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найсильніший у країні в цьому столітті. Внаслідок стихійного лиха у Туречиині обрушилася велика кількість житлових будівель. Поштовхи відчувалися в Греції, Йорданії, Ізраїлі, Іраці, Болгарії, Румунії, Грузії та Єгипті. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже перевищила 50 тис. людей.

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