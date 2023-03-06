Для розмінування України знадобиться майже 70 років — Мінекономіки

Для того, щоб розмінувати територію України, може знадобитись 70 років роботи. Для цього Україні необхідна допомога західних партнерів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Юлія Свириденко звернула увагу, що, зважаючи на масштаби забруднення, за наявних нині в України ресурсів розмінування триватиме 70 років”, — заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Урядовиця вважає, що для розв’язання цієї проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна фінансова, технологічна та організаційна підтримка міжнародних партнерів.

“На її думку, для синхронізації та координації зусиль з розмінування територій необхідно створити аналог оборонного “Рамштайну”, — зазначається в дописі.

Також у ході зустрічі Свириденко та Макферсон обговорили питання страхування воєнних ризиків для іноземних компаній, які готові взяти участь у швидкому відновленні України, зокрема, для канадського бізнесу.

“Перший віцепрем’єр-міністр України зазначила, що цей напрямок Україна вже опрацьовує з США та Євросоюзом, а також наголосила на важливості запровадження механізмів страхування інвестицій в контексті необхідності відновлення та пожвавлення національної економіки, яка за минулий рік впала на 30,4%”, — розповіли в міністерстві.

Окрім того, на зустрічі обговорювались питання повернення українців, що змушені були виїхати за кордон через війну, та підтримку, яку готовий надати їм український уряд, програми для відбудови зруйнованого під час війни житла та інфраструктури, продовольчої безпеки та ролі України, як одного з ключових постачальників продовольства на світовий ринок.