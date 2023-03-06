Березневі фільми. П’ять нових стрічок, які варто переглянути

Chas News розповідає про п’ять нових фільмів, що виходять у березні.
«Усередині» (Inside)
- Дата виходу: 17 березня 2023 року
- Жанр: психологічний трилер
- Режисер: Василіс Кацупіс
- У головних ролях: Віллем Дефо
Злодій, що спеціалізується на крадіжках витворів мистецтва, застрягає в пентхаусі багатоповерхівки.
Артхаусний психологічний трилер. Пограбування йде не за планом і герой опиняється заручником в елітних апартаментах, оточений різноманітними творами мистецтва. Поступово, нестача їжі та зв’язку з зовнішнім світом даються в знаки, а закритий простір починає зводити героя з розуму.
Прем’єра фільму відбулася 20-го лютого на Берлінському кінофестивалі, а театральний реліз намічений на 17-те березня.
«Джон Уік 4» (John Wick: Chapter 4)
- Дата виходу: 22 березня 2023 року
- Жанр: бойовик, трилер
- Режисер: Чад Стахелські
- У головних ролях: Кіану Рівз, Ріна Саваяма, Білл Скашгорд
Продовження серії фільмів про найманого вбивцю Джона Уіка.
В четвертій частині екшн-франшизи герой продовжить боротьбу з загонами професійних кілерів. Жорстокі та видовищні бійки під акомпанемент вогнепальної зброї. В фільмі варто очікувати деяких персонажів з попередніх частин, крім того, заявлено і про появу нових антагоністів.
Ба більше, продовження екшену має сприяти розширенню «всесвіту Джона Уіка». Крім повнометражного фільму, глядача також чекають два спінофи: «Балерина» (з Аною де Армас у головній ролі) та серіал «Континенталь» (що, судячи з назви, зосередить свою увагу на славнозвісному готелі для вбивць).
«65»
- Дата виходу: 16 березня 2023 року
- Жанр: трилер, наукова фантастика
- Режисер: Скотт Бек, Браян Вудс
- У головних ролях: Адам Драйвер, Аріана Грінблатт
Після аварії космічного корабля, єдині вцілілі — пілот Міллс та юна пасажирка Коа. Вони опиняються у доісторичному світі, де їм потрібно протистояти різноманітним хижакам і адаптуватись до нових умов.
Науково-фантастичний горор розповість історію виживання людини та протистояння небезпечним доісторичним монстрам.
Сюжет використовує тропи класичних фільмів як «Парк Юрського Періоду» та «Хижак». Однак, додає більш похмурих і темних мотивів. Режисери фільму відомі роботою над сценарієм трилеру «Тихе місце», а продюсером фільму виступив культовий горор-мейкер — Сем Реймі.
«Шазам! Лють Богів» (Shazam! Fury of the Gods)
- Дата виходу: 16 березня 2023 року
- Жанр: комедія, наукова фантастика
- Режисер: Девід Ф. Сандберг
- У головних ролях: Джек Ділан Грейзер, Закарі Лівай, Адам Броуді
Продовження пригод супергероя Шазама.
Один з небагатьох успішних фільмів кіновсесвіту DC. Розповідає про юнака Біллі Бетсона, що отримує магічну можливість перетворитися на супергероя Шазама.
В другій частині публіка побачить нових коміксних злодіїв, також ймовірні камео деяких вже відомих героїв з команди Ліги справедливості.
«Крик 6» (Scream VI)
- Дата виходу: 10 березня 2023 року
- Жанр: слешер
- Режисер: Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джіллетт
- У головних ролях: Мелісса Баррера, Дженна Ортега, Самара Вівінг
Новий розділ в серії фільмів про жахаючого вбивцю в масці.
Сиквел фільму «Крик», що розповідає історію героїв, на яких полює маніяк «Гоустфейс». Режисерами стрічки виступають Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джіллетт, що доклали руку до попередньої частини, а також є постановниками горору «Гра в хованки» 2019-го року.
«Крик 6» — єдиний фільм в серії, в якому не буде персонажу Сідні Прескотт (один з центральних героїв попередніх частин). Також, актриса Дженна Ортега натякнула, що продовження слешеру подарує глядачу «набагато агресивнішу і жорстокішу» версію вбивці.